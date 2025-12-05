В поселке Развязка в Челябинске проложат 20 км сетей и построят площадку

Власти и жители обсудили планы по развитию инфраструктуры

В поселке Развязка в границах Челябинска состоялась встреча представителей городской и районной администрации с жителями, сообщает пресс-служба мэрии. Главной темой обсуждения стали планы по обустройству территории. Ранее жители подняли эти вопросы на прямой линии губернатора Алексея Текслера.

На встрече власти рассказали о выполненных в 2025 году работах и о планах. В 2025 году в поселке были обустроены несколько проездов с наружным освещением, а также сети водоснабжения и водоотведения были доведены до границы новой части поселка.

В 2026 году МУП «ПОВВ» займется проектированием внутренних сетей водоснабжения и канализации. После прохождения государственной экспертизы эти объекты планируется включить в соответствующие программы, чтобы начать строительство в 2027 году. По предварительным оценкам, для обеспечения всех участков потребуется проложить около 20 километров трубопроводов и построить насосную станцию.

Параллельно в следующем году продолжится обустройство временных проездов с освещением. Запланировано привести в порядок около 2 километров дорог, приоритетность улиц для ремонта определят сами жители.

«Мы предложили жителям создать инициативную группу и определить приоритетность обустройства дорог. Информацию передадут в администрацию района, где мы уже совместно будем формировать планы на предстоящий строительный сезон. Дороги будут выполнены во временном варианте, поскольку еще предполагается прокладка сетей по поселку. Жителей этот вариант устраивает», — подчеркнул заместитель главы города Дмитрий Агеев.

Отдельно обсудили создание досуговой площадки, которую можно реализовать в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Жителям пообещали оказать содействие в оформлении необходимого проекта.

Напомним, что ранее, на прямой линии губернатора, жители поселка, среди которых есть ветераны боевых действий, обратились с просьбой решить три ключевые проблемы: отсутствие центрального водопровода и канализации, неудовлетворительное состояние дороги, по которой дети ходят в школу, и полное отсутствие детских и спортивных площадок. Губернатор Алексей Текслер дал поручение мэру Челябинска Алексею Лошкину разобраться в ситуации. После чего были представлены первые планы по развитию территории.