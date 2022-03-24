В поселке под Челябинском к концу года построят современную школу на 1100 мест

У каждого класса в уникальном учреждении будет организован отдельный вход

В поселке Западном под Челябинском к концу 2022 года построят школу на 1100 мест. Образовательное учреждение откроет двери для школьников микрорайона Твоя Привилегия. Об этом сегодня, 24 марта, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на открытии долгожданной для жителей всего поселка современной поликлиники для взрослых и детей.



«Западному, как и другими растущими территориями, остро не хватало социальной инфраструктуры. Сегодня открыли поликлинику, но важно не забывать о школах и детских садах. Сейчас в Западном одновременно возводят три школы. Одна из них — на 1100 мест — будет построена уже к концу 2022 года. Сегодня поговорили с инвесторами о возможности строительства еще одного образовательного учреждения, потому что сегодня в поселке Западном (а это микрорайоны Вишневая Горка, Белый Хутор, Твоя Привилегия) проживают порядка 20 тысяч человек. Потребность в школьных местах большая», — отметил Алексей Текслер.

Общая площадь новой школы, которая после прохождения процедуры лицензирования сможет принять первых учеников в январе 2023 года, составляет почти 10 тысяч квадратных метров. Аналогов образовательному учреждению в Челябинской области нет. Оно представляет собой одноэтажное здание необычной формы, в котором у каждого класса будет отдельный вход.

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» уточнила, что рядом со школой инвесторами предусмотрено строительство «Академии спорта» с бассейном и секциями дополнительного образования.