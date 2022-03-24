В поселке Западный под Челябинском открыли долгожданную поликлинику

Учреждение будет обслуживать около 20 тысяч человек

В поселке Западный под Челябинском сегодня, 24 марта, открыли новую поликлинику. Уникальное учреждение в микрорайоне Твоя Привилегия будет оказывать помощь взрослым и детям по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) в рамках программы государственно-частного партнерства. Современные помещения и оборудование «Полимедики» лично осмотрел глава региона Алексей Текслер.

В поселке Западный Сосновского района благодаря строительству современных микрорайонов Твоя Привилегия, Вишневая Горка и Белый Хутор на сегодняшний день проживает около 20 тысяч человек. Большинство из них — семьи с маленькими детьми, которые вынуждены обращаться за медицинской помощью в поликлиники Челябинска.

«Открытие своей поликлиники — долгожданное событие для всех жителей поселка Западный. При строительстве больших микрорайонов фактически не создавалась никакая социальная инфраструктура. Много раз говорил, что это никуда не годится. Сейчас ошибки, которые были допущены раньше, исправляются», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Современная поликлиника уже начала принимать первых пациентов. Это уже шестой филиал «Полимедики» в Челябинске. Медучреждение работает в системе обязательного медицинского страхования. Для жителей поселка Западного помощь здесь будет оказана совершенно бесплатно.

«Филиал уникален тем, что здесь открыты сразу взрослое и детское отделения. Во всех остальных отделениях „Полимедики“ мы оказываем помощь только взрослым. На сегодняшний день заявление на прикрепление написали уже 1500 человек и мы полностью обеспечены специалистами. Но всегда готовы принять на работу дополнительных педиатров и терапевтов», — отметил главный врач федеральной сети поликлиник «Полимедика» в Челябинске Михаил Сафаров.

Офтальмолог Ольга Бабкина раньше работала в детской поликлинике № 1. Как врач и житель Западного, говорит, что появления своего медучреждения здесь ждали давно.

Мама троих детей — трех, пяти и десяти лет — Татьяна Щербакова, которая привела на прием к Ольге Бабкиной старшую дочь, подтверждает: теперь можно пользоваться услугами специалистов рядом с домом.

«Поступало много обращений от жителей поселка. Для них был открыт офис врача общей практики в Белом Хуторе. Но развитие Западного идет быстрыми темпами, поэтому было принято решение открыть отдельную поликлинику. Это многопрофильное учреждение, в котором есть все для оказания полноценной медицинской помощи, в том числе дневной стационар, узкие специалисты, рентген, ЭКГ и другое оборудование для прохождения диспансеризации и профосмотров для детей и взрослых», — отметил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Как отметил Алексей Текслер, Западному, как и другими растущими территориями, остро не хватало социальной инфраструктуры. Глава региона заявил, что важно не забывать о школах и детских садах. Сейчас в Западном одновременно возводят три школы. Одна из них — на 1100 мест — будет построена уже в 2022 году к концу 2022 года.