В Миассе жители южной части остались без горячей воды из‑за долгов машиностроительного завода

Администрация подала в суд на взыскание

Жители южной части Миасса остались без горячего водоснабжения в пятницу, 16 июля. Накануне, 15 июля, представители ООО «НОВАТЭК-Челябинск» отключили газ в городские котельные. На эти меры компания пошла из-за миллионных долгов населения и МУП «Городское хозяйство», которому, в свою очередь, задолжал Миасский машиностроительный завод, передает пресс-служба Миасского городского округа.

Завод задолжал муниципальному унитарному предприятию 360 миллионов рублей. Поставщики подали два иска в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании долга. Между тем долги населения перед МУПом за отопление и горячее водоснабжение накопились хоть и в десять раз меньше, чем у завода, но немалые — 36 миллионов рублей.

«В связи с прекращением подачи газа МУП МГО „Городское хозяйство“ вынуждено приостановить горячее водоснабжение в южной части города Миасса на неопределенный срок. Основной причиной накопления задолженности предприятия за поставку газа является недобросовестное исполнение обязательств АО „Миасский машиностроительный завод“ перед МУП МГО „Городское хозяйство“ по оплате за передачу тепловой энергии», — прокомментировали в мэрии.

Газ отключен в котельных по адресам: г. Миасс, ул. Пролетарская, д. 1 (южная часть города); ул. Городская, д. 1 (пос. Миасс-2); пл. Революции (р-н Мебельная фабрика); ул. Осипенко, д. 2 (п. Мелентьевка); п. Северные Печи, ул. Нагорная, д. 1а (ООШ № 23).