В поселке Агаповского района завершили строительство новой котельной

В Приморском тепло поступило в квартиры и дома 820 жителей

В поселке Приморском Агаповского района завершено строительство новой блочно-модульной котельной. Специалисты уже провели все необходимые процедуры и пустили тепло в дома, сообщили накануне, 28 сентября, в пресс-службе администрации Агаповского района.

«27 сентября в поселке Приморский завершено строительство новой блочно-модульной котельной, проведена опрессовка и продувка системы. 28 сентября началась подача тепла в систему теплоснабжения», — рассказали в пресс-службе администрации района.

Корреспонденту ИА «Первое областное» в администрации уточнили, что контракт на приобретение котельной был заключен в июле минувшего года. 16 сентября ее привезли в поселок Приморский и возвели фактически за 10 дней — 27 сентября котельная уже была готова. 28 сентября к теплу подключили 17 многоквартирных домов и 1 частный, всего 820 жителей. На сегодня отопление есть во всех домах.

Отметим, в этом году отопительный сезон в Челябинской области стартовал раньше, чем обычно, из-за низких температур. По данным на 27 сентября, отопление включили в 99% социальных учреждений и 99,4% жилых домов.