В Челябинской области отопление включили в 99% социальных учреждений

Тепло дали в 99,4% домах

В Челябинской области, по данным на 15:00 понедельника, 27 сентября, отоплением обеспечены 99% учреждений социальной сферы и 99,4% жилого фонда. В работу запущено 98% котельных, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Все объекты и дома должны подключить к теплу в ближайшее время. В муниципалитетах, где наблюдается задержка старта отопительного сезона, ситуация находится на контроле регионального Минстроя.

«Вопросы теплоснабжения в Юрюзани, Нязепетровске (железнодорожный район), Бакале отрегулированы, котельные запущены в работу. В поселке Приморском Агаповского района завершены работы по строительству новой котельной. На 27 сентября запланированы пуско-наладочные работы с последующим пуском в эксплуатацию, и начнется поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По данным Минстроя, в этом году отопительный сезон стартовал раньше обычного. С 7 сентября начали подключение в социальных учреждениях Кыштыма и Каслинского района, с 9 сентября — в Кусинском районе.