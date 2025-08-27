В поликлиниках Челябинска бум на детские справки в спортивные секции

Почему без этого документа не пустят на тренировку

В конце августа многие дети обращаются в поликлинику, чтобы взять допуск к занятиям спортом. Справку от терапевта требуют не только спортивные школы, но и секции, студии хореографии. Почему очень важно подойти к оформлению этого документа ответственно, Первому областному информагентству рассказала врач функциональной диагностики высшей категории, кардиолог Консультационно-диагностического центра Челябинска Елена Баженова.

Челябинскому школьнику Демиду 12 лет. Восемь из них он занимается дзюдо. Выбор секции был спонтанным. Мальчик всегда был очень подвижным ребенком, и родители рано решили записать его в секцию, а в четыре года брали только в дзюдо. Сейчас у парня оранжевый пояс, он регулярно ездит на соревнования и не пропускает ни одной тренировки.

«Спорт закалил характер Демида. И укрепил его здоровье: сын совсем не болеет. Разве только сопли бывают чуть-чуть», — рассказывает мама Демида Елена.

Перед началом очередного спортивного сезона Елена привела Демида на проверку сердца — работа именно этого органа и показывает терапевту, можно ли человеку и с какой нагрузкой заниматься спортом.

«Для оформления справки в секцию дети обязаны пройти ЭКГ. Это обследование помогает выявить нарушения ритма сердца и проводимости его отделов. Если ребенок занимается спортом усиленно, постоянно, мы также рекомендуем сделать УЗИ сердца. Оно позволяет врачу увидеть работу сердца изнутри и оценить сократительную способность сердца, размер камер, состояние стенок, скорость кровотока. Эти исследования дополняют друг друга и дают полную картину состояния сердца. Проводить их нужно не менее одного раза в год. А если есть какие-то отклонения — чаще», — говорит Елена Баженова.

После эпидемии коронавируса, по словам Елены Баженовой, кардиологи стали чаще находить у детей отклонения в работе сердца, например: артериальное давление под 200, нарушение ритма и проводимости. Но это не означает, что таким детям противопоказаны занятия спортом. Просто следует сократить нагрузку на время, попринимать специальные препараты и дать сердечку отдохнуть, а потом можно снова возвращаться к усиленным тренировкам.





Иногда дети из каких-то «сердечных» проблем вырастают. А порой сердце ребенка имеет свои анатомические особенности, которые отличаются от общепринятой нормы, но здоровью не угрожают. Оценить риски может только врач-кардиолог.

«У нас есть специальные таблицы, которые помогают нам оценить не только состояние сердца детей по возрастам, но еще и помочь семье более грамотно выбрать вид спорта в зависимости от здоровья ребенка», — замечает Елена Баженова.

Самым тяжелым видом спорта для сердца, по словам медика, является баскетбол, где спортсмены постоянно прыгают: у ребенка поднимается давление, учащаются пульс и частота сердечных сокращений — появляется тахикардия. Впрочем, серьезную нагрузку на сердце дают все командные виды спорта.

«Во время командных игр ребенок испытывает сильнейший стресс, ведь он несет ответственность не только за себя, но и за всю команду. Это вызывает мощный выброс гормонов, который также влияет на работу сердца», — объясняет Баженова.

Самые «приятные» сердцу нагрузки дают такие виды спорта, как плавание, гимнастика, ушу, ходьба.

Елена Баженова говорит, что заподозрить проблемы с сердцем могут сами родители или тренер. Для этого нужно внимательно относиться к жалобам маленького человека.

«Если вы видите, что во время физической нагрузки ребенок бледнеет, краснеет, просится посидеть на лавочке или всегда активный ребенок вдруг становится вялым и слабым, плохо кушает, у него белеет носогубной треугольник, бывают синюшными губы, это повод проверить сердце. В любое время года, а не только в августе», — говорит Елена Баженова.

На проблемы с сердцем указывают такие моменты:

— ребенок жалуется на боли в грудной клетке, в области сердца;

— есть ощущение перебоев в работе сердца (оно часто бьется);

— бывает головокружение;

— ребенок теряет сознание (падает в обморок);

— ребенок быстро утомляется, устает.

При необходимости кардиолог может отправить ребенка на проверку сердца с нагрузкой — ЭКГ на велотренажере или тредмил-тест, во время которого пациент ходит по специальной дорожке (тредмилу), а врач отслеживает работу его сердца с помощью ЭКГ.

«Но даже людям с проблемным сердцем нужна физическая нагрузка. Даже детям с пороками сердца, после операций мы рекомендуем заниматься спортом по мере возможности, хотя бы ЛФК. Все мышцы человека, в том числе сердце, должны работать. От этого сердце только окрепнет», — говорит доктор.

