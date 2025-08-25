День знаний в Челябинске проведут в условиях повышенной безопасности

На торжественные линейки пойдут только первоклассники и выпускники

В Челябинске торжественные линейки в школах пройдут 1 сентября. Каждая образовательная организация принимает решение о формате проведения самостоятельно, однако в этом году ограничения все-таки будут. Об этом рассказал вице-мэр Александр Астахов на аппаратном совещании в понедельник.

В мэрии сообщили, что торжественные линейки в 2025 году в школах Челябинска проведут только для первоклассников и выпускников. Также в администрации отметили, что практически во всех организациях мероприятия пройдут внутри здания.

«Все мероприятия, которые будем проводить 1 сентября, посвященные Дню знаний, должны проходить с обязательным контролем мер безопасности. Правоохранительные органы свою работу знают. Металлоискатели должны быть обеспечены на всех мероприятиях», — поручил Алексей Лошкин.

Ранее писали, что в этом году в Челябинске откроются четыре новые школы: две — к 1 сентября, еще две — к концу года. 27 августа продет областное педагогическое совещание, на котором будут ставить задачи на новый учебный год.