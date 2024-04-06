В подтопленных районах Челябинской области снижается уровень воды

Но ситуация остается напряженной

На оперативном совещании с участием глав районов, представителей региональных министерств и федеральных структур обсудили паводковую ситуацию в Челябинской области. По словам губернатора Алексея Текслера, она остается напряженной, но контролируемой. В Нагайбакский район, где на особом контроле сброс воды из пруда Хрустального, отправился замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Круглосуточно мониторим ситуацию, находимся на связи с главами муниципалитетов. Сегодня отмечена общая тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка в некоторых территориях. Тем не менее, на полях еще остается много снега, расслабляться рано. Также в скором времени половодье ожидается в центральных районах области, в северной и горнозаводской части региона»,— сказал Алексей Текслер.

В селе Варна уровень воды снизился почти на два метра. Подтопленными остаются два приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся пять человек. Идет работа по определению ущерба. Стабилизировалась ситуация в Карталинском районе, там также определяют ущерб. Аналогичная ситуация в Брединском районе. При этом на особом контроле находится уровень воды на реке Синташта.

В Троицке соорудили временный водоотвод, работа котельной восстановлена.

В Нагайбакском районе на особом контроле находится сброс из пруда Хрустального. Если объем сброса воды увеличится, возможно подтопление нижележащих населенных пунктов. Обстановку мониторят с помощью беспилотников. В поселке Переселенческом подтоплено 9 приусадебных участков. Вода из домов ушла. В поселке Фершампенуаз подтоплен один жилой дом и 17 приусадебных участков. В поселке Кассельском подтоплено 11 приусадебных участков.

В Пластовском районе ночью уровень воды поднялся, сейчас идет на спад. На месте работают сотрудники МЧС. В Михайловке подтоплено 2 жилых дома и 3 приусадебных участка.

В селе Уйском подтоплены семь приусадебных участков.

Все вышеперечисленные населенные пункты находятся на особом контроле. Там развернуты пункты размещения людей, работают спасатели, военнослужащие, пожарные, привлечена спецтехника.

Кроме того, на особом контроле находятся 11 мест перелива воды через автодороги.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что пострадавшим в результате паводка будет оказана помощь.