В Пласте и Коркино Госжилинспекция проверила работу «управляек»

Сосульки и мусор стали главными объектами рейда

Госжилинспекция сегодня проверяет Пласт и Коркино. Заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Юлия Турарова проверила уборку снега и сосулек управляющими организациями. Как оказалось, местные «управляйки» не ждали такого рейда.



И если придомовые территории очищены, то с мусором и сосульками не все так хорошо.

По ходу проверки 18 адресов выявлены нарушения: свесы снега с кровель, сосульки и наледь на кровлях домов и козырьках балконов собственников.

Управляющим организациям «Триумф» и «РУК» объявят предостережение о необходимости устранить нарушения и провести работу с собственниками, которые обязаны обеспечить очистку балконов.

А в Коркино объявлено предостережение и регоператору по обращению с отходами — подъезды к площадкам здесь очищены, но мусора — целые горы.



«На всех многоквартирных домах придомовая территория очищена от снега. Имеются нарушения в виде снега на кровлях и сосулей на подъездах, балконах и козырьках. Управляющие организации должны принять меры по их ликвидации, в том числе и в отношении собственников балконов», — пояснила Юлия Турарова.

О том, какие штрафы грозят УК из-за сосулек, — читайте в нашем материале.