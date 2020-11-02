В Пластовском районе браконьеры жестоко избили егеря

В минувшие выходные егерь пластовского охотхозяйства «Кумлякское» едва не лишился жизни, не поддавшись на уговоры и угрозы хулиганов и браконьеров.

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Как сообщили «Первому областному» собственные источники в органах охраны природы, опытный егерь, дежуривший в ночь на 1 ноября на своем участке, заметил подозрительный автомобиль, который освещал лес с трассы. Известно, что браконьеры таким образом отстреливают животных, которые, ослепленные светом, порой не в состоянии выскочить за пределы светового коридора. Чаше всего таким способом незаконно добывают зайцев и косуль. У пластовского егеря были все основания подозревать подобный факт браконьерства.

Выйдя из служебного автомобиля, блюститель закона направился к подозрительной машине. Однако водитель той, находившийся в салоне не один, умышленно совершил наезд на егеря. Пострадавший, падая, успел запомнить номера.

Кроме того, спустя пару часов после произошедшего наехавший на егеря водитель подъехал к дому пострадавшего (ему уже успели оказать первую помощь) в деревне Михайловка. Выяснилось, что нарушитель — бывший приятель егеря по школе. И он приехал не один, а с десятком товарищей из соседней деревни. Они пытались уговорить егеря замять инцидент и не писать заявление в полицию, жаловались на тяжелую жизнь, даже сулили деньги. Однако работник охотхозяйства отверг все предложения. После чего визитеры жестоко избила егеря.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемые установлены, с ними работают правоохранительные органы.