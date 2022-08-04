В пищеблоке лагеря «Еланчик» Челябинской области проведут повторную проверку

Первые пробы пищи и воды, взятые после жалоб детей на боли в животе, оказались чистыми

«О ситуации можно сказать, что она полностью находится под контролем. Дети, которые ранее обратились к медикам с симптомами отравления, сейчас чувствуют себя хорошо. Они находятся в отрядах. Участвуют в мероприятиях. Никому из них госпитализации не потребовалось. Повторных обращений не было. Проведенные лабораторные исследования не выявили в пробах воды и пищи ничего, что могло бы привести к отравлению. Межведомственная комиссия сейчас повторно выезжает в лагерь. Еще раз будет проверяться пищеблок. Медики исключают вирусную инфекцию и связывают такую симптоматику с кишечными проблемами. Но важно выяснить первопричину, чтобы избежать подобных случаев»,

— рассказала Елена Коузова.

Пробы воды и пищи в лагере «Еланчик», где дети массового пожаловались на плохое самочувствие, оказались чистыми. Для выяснения причины симптомов кишечной инфекции в учреждении проведут повторную проверку пищеблока. Об этом сегодня, 4 августа, сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова по итогам совещания в Минздраве.Напомним, 2 августа в медицинский пункт ДОЛ «Еланчик» обратились 32 ребенка с жалобами на плохое самочувствие , предположительно вызванное отравлением. В лагерь выехала межведомственная комиссия в составе представителей от Роспотребнадзора, Минобра, Минздрава. Были взяты пробы воды, пищи, проверены сотрудники пищеблоков. Проведена санитарная обработка помещений. К работе подключились сотрудники следственного комитета и прокуратуры.

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о проведенных следственных действиях.