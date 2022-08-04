В лагере «Еланчик» под Челябинском более 30 детей пожаловались на отравление

Всем оперативно оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась

Вчера вечером, 3 августа, стало известно о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере «Еланчик». На месте работает комиссия Роспотребнадзора, которая устанавливает причины произошедшего. По словам первого заместителя губернатора региона Ирины Гехт, серьезных последствий нет — всем детям оказана первая медицинская помощь, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«На отправление в детском оздоровительном лагере „Еланчик“ пожаловались 32 ребенка. Никаких серьезных последствий нет. Детям оказана медицинская помощь. Сейчас в детском лагере работает комиссия и устанавливает причины произошедшего», — сообщила Первому областному первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Вчера вечером, 3 августа, стало известно о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере «Еланчик». Более 30 детей обратились в медпункт лагеря с жалобами на ухудшение здоровья, всем им была оперативно оказана медицинская помощь.

В региональном министерстве образования и науки подтвердили, что дети чувствуют себя удовлетворительно, госпитализация никому из них не понадобилась.

«Вчера днем, как только руководство лагеря сообщило о первых случаях обращения детей с признаками отравления, в лагерь выехала межведомственная комиссия в составе представителей от Роспотребнадзора, минобра, минздрава. Были взяты пробы воды, пищи, проверены сотрудники пищеблоков. Проведена санитарная обработка помещений. К работе подключились сотрудники следственного комитета и прокуратуры. На утро четверга по этой ситуации назначено расширенное совещание в минздраве», — сообщила Первому областному первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

В регионе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ) после массового отравления детей. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о проведенных следственных действиях.

