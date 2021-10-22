В период локдауна транспортное сообщение из Челябинской области будет работать в штатном режиме

Пассажирам самолетов, поездов и междугородних автобусов достаточно соблюдать масочный режим и дистанцию

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении в регионе дополнительных ограничительных мер. QR-коды будут теперь требовать не только при проведении массовых мероприятий, но и на входах в ТРК, а также в заведениях, оказывающих услуги, — салонах красоты, фитнес-центрах и так далее. ИА «Первое областное» выяснило, как в период ограничений — с 30 октября по 7 ноября — для южноуральцев будет работать междугородний транспорт.

На всех видах междугороднего транспорта — в поездах, самолетах и автобусах — для пассажиров сохраняется требование пользоваться масками и перчатками, а также соблюдать дистанцию. Сертификат о вакцинации с QR-кодом также приветствуется, но пока не является обязательным требованием для пассажиров, которые собираются отправиться из Челябинска в другой город области или другой регион.

«Все работает в штатном режиме. Если будет увеличение пассажиропотока — будем планировать увеличение автобусов. Обязательно соблюдение масочного режима, QR-коды и ПЦР-тесты приветствуются», — ответил ИА «Первое областное» руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

Для пассажиров поездов, электричек и самолетов также остаются прежние правила — наличие масок и перчаток и соблюдение дистанции. Всем посетителям вокзала и аэропорта измеряют температуру специальным прибором.

«В пассажирских поездах пригородного сообщения и дальнего следования проверки QR-кодов не планируются. Мы следуем федеральным установкам. В указах подробно перечислено, каких сфер касается введение обязательных QR-кодов. На железной дороге продолжает действовать масочный режим, посадка по обычным билетам, в поездах дальнего следования — термометрия»,— сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ЮУЖД.

В пресс-службе челябинского аэропорта также уточнили, что официальных распоряжений о проверке QR-кодов у всех пассажиров не поступало — воздушные ворота Челябинска работают в штатном режиме с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, в Челябинской области период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. В это же время по всей стране пройдут каникулы в школах. Но, как подчеркнул губернатор Алексей Текслер, нерабочая неделя — это не праздники, а один из способов сдержать темпы распространения коронавирусной инфекции. В этот период вступает в силу ряд новых ограничений для жителей области.