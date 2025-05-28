В палаточных лагерях должны появиться автономные дымовые извещатели

На КЧС Челябинской области обсудили безопасность детей в летний период

Безопасность детей в летний период стала центральной темой заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Челябинской области, которое провел губернатор Алексей Текслер. В заседании приняли участие представители федеральных ведомств, региональных министерств, в режиме видео-конференц-связи подключились главы муниципалитетов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Необходимо убедиться в соблюдении всех правил противопожарной защиты во всех лагерях и зонах массового пребывания детей. А особое внимание прошу уделить наличию и исправности пожарных гидрантов, работе системы оповещения, состоянию путей эвакуации и профилактическим мероприятиям среди персонала и детей», — обратил внимание Алексей Текслер.

В регионе работают специальные комиссии по оценке готовности организаций отдыха к приему детей. В состав комиссий входят представители территориальных органов надзорной деятельности, органов внутренних дел, а также главные педиатры муниципальных образований. Они проверяют создание условий для организации безопасного отдыха детей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обеспечению санитарной, медицинской, противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе выполнение требований и предписаний надзорных органов, наличие всех необходимых документов.

В 2024 году не было зафиксировано ни одного случая открытия несанкционированных лагерей, и эта тенденция должна сохраниться в 2025 году.

Все организации, имеющие места для купания, подали соответствующие уведомления и прошли декларирование пляжей. Особое внимание было уделено обеспечению антитеррористической защищенности, а также проведению учений по отработке действий персонала и детей в чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание также уделяется пожарной безопасности. Для детских оздоровительных лагерей, расположенных вблизи лесных массивов, разработаны и утверждены паспорта пожарной безопасности.

По поручению губернатора в рамках модернизации противопожарной защиты в 813 образовательных организациях области, включая детские лагеря, произведена замена автоматической системы противопожарной защиты. В текущем году планируется модернизация еще в 69 организациях. Для палаточных лагерей разработаны дополнительные требования, направленные на оснащение автономными дымовыми извещателями и средствами оповещения.

«Качественный и безопасный отдых детей — это наш приоритет. Каждому необходимо не просто провести совещание, а в течение летнего сезона объехать детские лагеря. Держите этот вопрос на контроле», — обратился к главам муниципальных образований Алексей Текслер.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что летом 2025 года на Южном Урале будет открыто почти 800 лагерей: в том числе 62 загородных, 8 палаточных, 718 лагерей дневного пребывания, 5 лагерей труда и отдыха.