Более 180 тысяч южноуральских школьников отдохнут в летних лагерях в 2025 году

Первые смены в загородных учреждениях стартуют уже в среду, 28 мая

Летом 2025 года отдых будет организован для более чем 180 тысяч учащихся Челябинской области, в том числе в загородные лагеря поедут около 85 тысяч из них, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Минобрнауки.

Всего в регионе будет работать 62 загородных лагеря, 718 лагерей с дневным пребыванием, пять лагерей труда и отдыха и восемь палаточных лагерей; состоится ряд профильных смен, сообщил министр образования и науки Виталий Литке на совещании губернатора с членами правительства и главами территорий.

«Летний отдых кроме оздоровления предполагает содержательное наполнение. Этим летом на базе 220 лагерей с дневным пребыванием и 33 загородных лагерей запланированы профильные смены „Движения первых“ и пять областных смен на 675 человек. Также пройдут две региональные смены „Орлята России“ для 440 ребят из начальной школы и их наставников. В августе пройдет межрегиональная смена лагеря „Страна Героев“, которую курирует Российское военно-историческое общество», — сообщил Виталий Литке.

По аналогии с прошлым годом будут организованы две областные смены по 50 человек для ребят, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, с дальнейшим сопровождением обучающихся по системе наставничества.



Также в период летних каникул состоится 160 походов с участием около 10 тысяч человек, и напомним, что для безопасности туристических маршрутов документы на походы протяженностью более 30 км и более 3 дней обязательно направляются в маршрутно-квалификационную комиссию.

В целом перед стартом летнего сезона приняты все необходимые меры в рамках обеспечения комплексной безопасности объектов отдыха детей, в том числе с 30 апреля по 25 мая во всех лагерях прошли учения по отработке действий работников оздоровительных лагерей при угрозе террористической опасности.

«Важно на протяжении всей летней оздоровительной кампании держать ситуацию на контроле, обеспечить четкое взаимодействие всех служб при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций», — дал поручение губернатор Алексей Текслер.

Добавим, в регионе продолжается работа по обновлению инфраструктуры учреждений летнего отдыха. В 2025 году планируется отремонтировать пять объектов: в Кыштыме, Магнитогорске, Усть-Катаве и Еткульском муниципальном округе.