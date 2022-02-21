В Озерске водителя, сбившего двух девочек, заключили под стражу на два месяца

Виновник ДТП был пьян

В Озерске в понедельник, 21 февраля, состоялся суд по избранию меры пресечения водителю, который в субботу сбил двух сестер. В результате ДТП 14-летняя девочка погибла, старшую,16-летнюю, сестру сегодня доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. 54-летний мужчина за рулем автомобиля «Опель-Астра» был пьян, решением суда его заключили под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Напомним, трагедия произошла в пять вечера 19 февраля на улице Береговой поселка Метлино города Озерска. 54-летний водитель при выполнении обгона не справился с управлением, выехал на правую обочину и наехал на сестер. 14-летняя девочка скончалась на месте. Ее 16-летняя сестра в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию, в понедельник, по данным областного Минздрава, подростка доставили в ЧОДКБ.

В ходе освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

«Сегодня Озерский городской суд избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца», — пояснили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, также будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.