В Челябинской области девочка скончалась после наезда на нее пьяного автомобилиста

Ее сестру госпитализировали в тяжелом состоянии

В Озерске Челябинской области пьяный водитель сбил на обочине двух девочек. В результате одна из них скончалась. Водителя задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили 20 февраля в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел 19 февраля около 17:00 возле дома № 16 по улице Береговой в поселке Метлино. 54-летний водитель автомобиля «Опель Астра», совершая обгон, не справился с управлением и выехал на правую обочину, где сбил двух сестер — 14-летнюю и 16-летнюю девочек.

«В результате ДТП 14-летняя девочка скончалась на месте, ее 16-летняя сестра в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию лечебного учреждения. В ходе освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. На место происшествия выезжал прокурор ЗАТО города Озерск Сергей Волков для координации действий оперативных служб»,— уточнили в ведомстве.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что задержанный имеет водительский стаж более 30 лет и в этом году уже привлекался к административной ответственности по статье 12.9 части 2 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»).

Прокуратурой области ход расследования уголовного дела поставлен на контроль, также будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.