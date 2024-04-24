В Озерске госпитализировали старушку, которая развела в квартире «мангустов»

Женщина приняла за африканских животных подвальных крыс

Специальные службы Озерска провели дезобработку подъезда, где в одной из квартир престарелая женщина развела крыс и мышей, полагая, что это мангусты. Сама гражданка госпитализирована. Об этом ИА «Первое областное» стало известно из собственных источников.

Ранее соседи старушки выложили в социальные сети видео, снятое в квартире с крысами. Люди просили помощи, так как самостоятельно повлиять на ситуацию не смогли.

По словам жителей, они просили защиты в разных инстанциях, но эффекта это не возымело.

Между тем редакция Первого областного получила ответ на запрос из Государственной жилищной инспекции по Челябинской области. Комментируя ситуацию, в ведомстве рассказали, что квартира старушки находится в собственности администрации города. Пенсионерка проживает в доме на условиях социального найма.

«В помещениях многоквартирных жилых домов не должно быть синантропных насекомых и грызунов. А граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания», — говорят в Госжилинспекции.

12 апреля квартиру осмотрела комиссия городского управления жилищно-коммунального хозяйства. В проблемном доме постановили провести несколько санобработок.

Если подобные ситуации возникают в других домах и квартирах, ГЖИ советует обращаться с жалобой в управляющую компанию.