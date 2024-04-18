В Озерске пенсионерка делит квартиру с крысами, принимая их за мангустов

Соседи женщины вызвали на место полицию

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Нехорошая квартира обнаружена в доме на проспекте Карла Маркса в Озерске. Вместе с хозяйкой, пенсионеркой, здесь живут полчища подвальных крыс. Соседи сняли грызунов на видео и выложили в соцсети. Как заставить женщину навести порядок в квартире, они не знают.

Судя по кадрам, сделанным внутри квартиры, проблема носит глобальный характер. Помещение, где живут грызуны и старушка, больше похоже на контейнерную площадку для мусора: старая мебель, пол завален рваными тряпками, остатками пищи и экскрементами. В помещении стоит жуткий запах, бегают тараканы.

Хозяйке стыдно, но она пытается оправдаться.

«Это не крысы, это мангусты», — говорит пенсионерка.

И добавляет, что вынуждена их кормить, иначе звери съедят ее сами, они уже разорвали все тряпки.

По словам соседей, квартира, где живут крысы, муниципальная. В 2020 году администрация города уже подавала иск в суд против неряшливой квартиросъемщицы, однако суд проиграла.

«Тогда была создана комиссия, выявлено антисанитарное состояние квартиры. Но повторный иск власти не подали. Все было пущено на самотек. Обстановка только усугубляется, мы получаем от органов только отписки», — жалуются соседи.

Они надеются, что огласка поможет навести порядок в подъезде.

Редакция ИА «Первое областное» ждет комментарий Госжилинспекции.

