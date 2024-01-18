На территории закрытого города Озерска появилась дикая лиса, которая нападает на людей. От ее укусов пострадали уже два человека. Горожан предупредили, что животное может быть бешеным, и призвали немедленно обращаться за медицинской помощью в случае контакта с ним. Соответствующую информацию опубликовало межрегиональное управление № 71 ФМБА России.
По данным медучреждения, нападения лисы на людей произошли у бассейна «Дельфин» и возле дома по проспекту Карла Маркса, 32а.
«Укусы не спровоцированы пострадавшими, лиса активно выходит к людям и вступает в агрессивный контакт», — предупредили в больнице.
Территория Челябинской области, отметили в управлении ФМБА, относится к зоне высокой опасности заражения людей бешенством. Смертельный вирус может подхватить каждый, кого укусило или обслюнявило животное-переносчик. С 2004 года на территории региона умерли восемь человек, больных бешенством. Последний случай произошел в 2016 году в Троицке.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что в начале января в Челябинске был выявлен первый в этом году случай бешенства у животных. Признаки заболевания появились у домашней кошки, которую хозяйка привезла в город из Октябрьского района. Питомца усыпили, но перед этим он укусил женщину.