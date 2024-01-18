В Озерске дикая лиса покусала двух человек

Животное может быть переносчиком бешенства

На территории закрытого города Озерска появилась дикая лиса, которая нападает на людей. От ее укусов пострадали уже два человека. Горожан предупредили, что животное может быть бешеным, и призвали немедленно обращаться за медицинской помощью в случае контакта с ним. Соответствующую информацию опубликовало межрегиональное управление № 71 ФМБА России.

По данным медучреждения, нападения лисы на людей произошли у бассейна «Дельфин» и возле дома по проспекту Карла Маркса, 32а.

«Укусы не спровоцированы пострадавшими, лиса активно выходит к людям и вступает в агрессивный контакт», — предупредили в больнице.

Территория Челябинской области, отметили в управлении ФМБА, относится к зоне высокой опасности заражения людей бешенством. Смертельный вирус может подхватить каждый, кого укусило или обслюнявило животное-переносчик. С 2004 года на территории региона умерли восемь человек, больных бешенством. Последний случай произошел в 2016 году в Троицке.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в начале января в Челябинске был выявлен первый в этом году случай бешенства у животных. Признаки заболевания появились у домашней кошки, которую хозяйка привезла в город из Октябрьского района. Питомца усыпили, но перед этим он укусил женщину.