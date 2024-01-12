В Челябинске бешеная кошка покусала хозяйку

Женщина привезла питомца из сельской местности

На территории Челябинска выявлен первый в наступившем году случай бешенства. Признаки смертельно опасной болезни появились у кошки в одном из многоквартирных домов в районе Лесного кладбища на АМЗ. Прежде чем ветеринары поставили диагноз и усыпили больное животное, оно успело напасть на свою хозяйку. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал главный эпизоотолог Челябинской ветстанции Виктор Новопашин.

По имеющейся информации, женщина привезла питомца из Октябрьского района. Точно неизвестно, была ли кошка уже инфицирована или подхватила заразу в городе. Как бы то ни было, но в один из дней спокойное, ласковое создание стало агрессивным, перестало есть и пить. Встревоженная хозяйка обратилась к ветеринарам. Когда те приехали, кошка уже была в тяжелом состоянии. Ее умертвили.

Сейчас пострадавшая от питомца кошатница проходит шестимесячный курс антирабической вакцины. В радиусе одного километра от очага заболевания объявлен карантин.

Виктор Новопашин напомнил, что жители Челябинска могут в течение всего года поставить своим домашним питомцам бесплатные прививки от бешенства в одной из пяти государственных клиник. Кроме того, 11 марта стартует очередной месячник по борьбе с бешенством: вакцины всем желающим будут ставить не только в больницах, но и в ЖЭКах.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2023 году в Челябинской области было отмечено 32 случая бешенства. Из них пять — в областном центре.