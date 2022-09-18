По данным Центра, за первое полугодие 2022 года количество постояльцев в отелях Челябинской области по сравнению с первым полугодием 2021 года выросло на 35%, а доходы отелей за тот же период увеличились на 54% и составили 3,5 млрд рублей.
«Положительная динамика связана как с внешнеполитической обстановкой, так и с федеральными программами поддержки туризма, в том числе „туристическим кешбэком“, который помог увеличить загрузку коллективных средств размещения в межсезонье», — пояснила «Известиям» пресс-секретарь центра Ольга Сукинова.
Накануне, 17 сентября, в Верхнем Уфалее прошел фестиваль колокольных звонов. Мероприятие проводится с 2014 года и регулярно собирает звонарей, исполнителей народной и духовной музыки, а также ремесленников со всего Южного Урала, Свердловской области и даже из Москвы.