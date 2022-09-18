В отелях Челябинской области на треть вырос поток туристов

Это объясняется геополитической обстановкой и доступностью «туристического кэшбэка»

Южный Урал становится все более привлекательным для туристических путешествий. По сравнению с прошлым 2021 годом в местных отелях на треть увеличился поток туристов, сообщают «Известия» со ссылкой на АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области».

По данным Центра, за первое полугодие 2022 года количество постояльцев в отелях Челябинской области по сравнению с первым полугодием 2021 года выросло на 35%, а доходы отелей за тот же период увеличились на 54% и составили 3,5 млрд рублей.