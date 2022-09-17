В Верхнем Уфалее собрались звонари со всей страны на фестиваль «Уфалейский Благовест»

Праздник, посвященный колокольному звону, проводят в восьмой раз

В Верхнем Уфалее начался VIII областной фестиваль колокольных звонов «Уфалейский Благовест». Мероприятие проводится с 2014 года и регулярно собирает в районе звонарей, исполнителей народной и духовной музыки, а также ремесленников со всего Южного Урала, Свердловской области и даже Москвы. Праздник посетил фотограф ИА «Первое областное».





«Уфалейский Благовест», по словам представителя Челябинской епархии, нужен, чтобы в тяжелое время направить внимание народа к духовному и сплотиться вокруг общей истории.

«Колокольный звон — неотъемлемая часть нашей культуры. И звуки, которые мы здесь сегодня слышим, показывают связь с нашим прошлым. Популяризация таких праздников позволит людям сейчас общаться на общем, понятном языке. А если мы не будем уделять внимания общему прошлому, то у нас будет меньше точек соприкосновения», — поделился и.о. руководителя отдела по взаимодействию с учреждениями культуры Челябинской епархии Глеб Бляшон.









Сегодня на фестивале играет 27 звонарей. За восемь лет уже появились и постоянные участники. Некоторые из них приезжают в Верхний Уфалей из других регионов и даже из Москвы.

На городской площади сегодня звучит концертная программа звонарей, исполнителей духовной, православной музыки. Гостей также ждет гастрономический конкурс, мастер-классы гончара и кузнеца, игры и хороводы.



