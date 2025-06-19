Челябинские роботы привлекли крупнейших инвесторов

На ПМЭФ-2025 договорились об ускорении цифровизации промышленности

Сбер, СберМобайл и челябинский «Завод Роботов» на ПМЭФ-2025 подписали трехстороннее соглашение по ускорению цифровизации промышленности. Партнерство направлено на совместную разработку и вывод на рынок программно-аппаратного комплекса для управления промышленными роботами, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

О сотрудничестве договорились вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин, генеральный директор СберМобайла Сергей Волков и основатель «Завода Роботов» Андрей Гартунг. Документ подписан в присутствии губернатора Челябинской области.





«В Челябинской области функционирует комплексная экосистема поддержки роботизации, по сути, регион уже является центром роботизации России, и подписание этого соглашения — еще один значимый шаг в поддержке развития инновационных технологий как региона, так и страны в целом», — сказал губернатор Алексей Текслер.

«Завод Роботов» предоставит технические и функциональные требования, а СберМобайл займется технологической реализацией продукта.

«Один из приоритетов Сбера — поддержка прорывных проектов, которые позволяют отечественным предприятиям не просто идти в ногу со временем, а опережать его», — отметил вице-президент Сбера, председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

Гендиректор ЧКПЗ, основатель «Завода Роботов» Андрей Гартунг отметил, что совместная разработка со СберМобайлом — шаг к формированию экосистемы, в которой роботизация производства станет доступной и понятной для предприятий различных отраслей.

«Благодаря опыту коллег в сфере роботизации производственных процессов и решениям на нашей платформе, которая сочетает в себе преимущества отечественных технологий искусственного интеллекта и интернета вещей, мы можем предложить промышленности решение, которое позволит гибко управлять роботами и встраивать их в цифровой контур завода», — сказал гендиректор СберМобайла Сергей Волков.