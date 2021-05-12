Жители Нязепетровского района много лет терпят соседство с бобрами-строителями

Грызуны постоянно устраивают им неудобства своими плотинами

В Нязепетровском районе бобры возвели запруду на реке Верхняя Шемаха. У поселка Сказ, который является одним из туристических центров района, недавно появилась плотина.

Умелых зодчих заметил житель Челябинска Вячеслав Гончаров, который популяризирует туристические маршруты Нязепетровского района.

«Считается, что бобровые плотины на реках — это зло. Они замедляют течение, увеличивают площадь поверхности воды, приводят к гибели деревьев. Но это не так. Экологи обнаружили, что хатки могут сдерживать рост температуры воды, помогать сохранению рыб и восстановлению естественных экосистем рек», — сообщает паблик «Подслушано Нязепетровск».

Жители района привыкли к соседству с дикими строителями. Но некоторым они доставляют неудобства. Из-за плотин вода в реках поднимается, мутнеет и заболачивается. Разбор бобровых плотин не решал вопрос: через 2—3 дня запруды появлялись снова.

«Мы оставили их в покое, потому что изучили их образ жизни, интеллект и решили, что они слишком круты, чтобы их трогать. Они — большие трудяги с прекрасным инженерным чутьем», — говорит жительница поселка Чкалова Юлия Хасанова.

Так в окрестностях Сказа появилась новая природная достопримечательность. Бобры на Южном Урале — не редкость. В прошлом году представителя грызунов встретили на улицах города Миасса.