В Миассе бобер отправился гулять по улицам города

Зверя вернули в местный пруд.

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Жители Миасса рассказали в социальных сетях о том, что в разных частях города был замечен бобер. Зверек выбрался на сушу и разгуливал по поселку Строительный, в районе улицы Донская. Бобра успели сфотографировать и выложить в сеть.

Позже животное заметили уже в другом месте.

«Он пришёл на „Кирпичный“, мы его только что увезли к „Народному“», — сообщает пользователь Иван Бутюгин.

Бобра отправили в пруд, но жители города утверждают, что этот зверек — не единственный и бобры постоянно гуляют по дорогам Миасса.