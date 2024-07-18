В Новосинеглазово начали строительство путепровода на улице Челябинской

Его высота составит более 600 метров

В челябинском поселке Новосинеглазово стартовало строительство путепровода через железнодорожные пути по улице Челябинской. Как рассказали в мэрии, рабочие приступили к разведке грунта для будущих инженерных сетей.

Новый путепровод решит проблему постоянных пробок: напомним, ранее мы писали, что сейчас в поселок ведет единственная дорога. Она проходит через железнодорожный переезд, который часто бывает закрыт.

Высота путепровода будет составлять более 600 метров, ширина двухполосной проезжей части — 7,5 метра. Также здесь обустроят тротуары для пешеходов.

Работы планируют завершить летом 2026 года.