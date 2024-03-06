В челябинском поселке Новосинеглазово построят путепровод

Сейчас в жилой сектор ведет одна дорога через железнодорожный переезд

В Советском районе Челябинска по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построят путепровод через железнодорожные пути. Мэрия приступила к поиску подрядчика. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком строительства выступает комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска. Новый путепровод позволит разгрузить транспортные потоки, повысить безопасность проезда в поселок Новосинеглазово.

Сейчас туда ведет единственная дорога по улице Челябинской. Она проходит через железнодорожный переезд, который часто бывает закрыт. Новый путепровод решит проблему пробок возле переезда и существенно сэкономит время в пути.

«Общая длина путепровода и подходов к нему составит 608,68 метра, ширина полосы движения — 3,75 метра. Тип дорожной одежды и вид покрытия — капитальный, асфальтобетон. Одно из обязательных условий — наличие у участника закупки опыта выполнения работ», — указано в техзадании.

Завершить строительные работы подрядчику необходимо до 20 августа 2026 года. Начальная цена аукциона составляет 616 миллионов 365,6 тысячи рублей. Заявки принимаются до 13 марта. Проектная документация разработана ООО «ПО „Вираж“».