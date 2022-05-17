Сегодня, 17 мая, в Копейске в новом физкультурно-оздоровительном комплексе имени Эдуарда Булатова стартовал один из старейших в регионе турниров — 52-й Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Семена Хохрякова. На торжественном открытии присутствовал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Всероссийский турнир класса «А» по боксу среди мужчин и женщин 19—40 лет в этом году проводится 52-й раз. В турнире принимают участие более 120 спортсменов из 21 региона страны. Соревнования будут проходить по системе с выбыванием после первого поражения. Финальные бои состоятся 21 мая. Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями, грамотами и получат денежные премии.
Первые соревнования в новом ФОКе открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Долгожданный спортивный объект был построен в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».
«Спецификой нынешнего турнира является то, что мы присутствуем на открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса. В Копейске не хватает таких объектов, поэтому я очень рад, что нам удалось осуществить этот проект. Это не единственный проект, который мы реализуем в городе. Я считаю, что потребность таких объектов достаточно высокая», — рассказал Алексей Текслер.
В комплексе размещены спортзал, тренажерный зал, тренерские и судейские комнаты, медкабинет и столовая. В нем можно будет проводить тренировки и соревнования по восьми видам спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу, дзюдо, художественной гимнастике, боксу, тхэквондо и рукопашному бою.
«Этот новый физкультурно-оздоровительный комплекс носит гордое имя основоположника копейского бокса. Очень важно, что мы храним, помним и чтим нашу историю. Уверен, новое поколение спортсменов, которые будут заниматься здесь различными видами спорта, будет радовать нас новыми победами», — отметил Алексей Текслер.
Турнир посвящен памяти одного из лучших танкистов Великой Отечественной войны, дважды Героя СССР и уроженца Челябинской области Семена Васильевича Хохрякова. Первый турнир состоялся в Копейске в 1968 году по инициативе заслуженного тренера по боксу РСФСР Эдуарда Булатова. В 1992 году соревнования стали международными. С 2010 года турнир проводится как Всероссийское соревнование класса «А». С 1969 по 2019 год победителями турнира стали 80 копейских боксеров, что дало им право получить звание «Мастер спорта».
Напомним, что организацию турнира взял на себя известный боксер-профессионал, чемпион Европы Андрей Шкаликов. Титулованный спортсмен в ноябре прошлого года дал согласие возглавить строящийся ФОК. В интервью Первому областному он признался, что хочет возродить былое величие турнира по боксу в Копейске, пригласить на него известных спортсменов из разных уголков страны.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня