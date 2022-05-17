В новом копейском ФОКе стартовал Всероссийский турнир по боксу

Первые соревнования открыл губернатор Алексей Текслер

«Спецификой нынешнего турнира является то, что мы присутствуем на открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса. В Копейске не хватает таких объектов, поэтому я очень рад, что нам удалось осуществить этот проект. Это не единственный проект, который мы реализуем в городе. Я считаю, что потребность таких объектов достаточно высокая»,

— рассказал Алексей Текслер.

«Этот новый физкультурно-оздоровительный комплекс носит гордое имя основоположника копейского бокса. Очень важно, что мы храним, помним и чтим нашу историю. Уверен, новое поколение спортсменов, которые будут заниматься здесь различными видами спорта, будет радовать нас новыми победами»,

— отметил Алексей Текслер.