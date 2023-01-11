В новогодние праздники южноуральцы получили почти 200 тыс. посылок с подарками

Половина отправлений пришлась на товары с международных маркетплейсов

За первые десять дней нового года жители Челябинской области отправили и получили около 200 тыс. посылок, сообщили сегодня, 1 января, в региональном управлении Федеральной почтовой службы. Чтобы справиться с валом праздничной корреспонденции, почтовикам пришлось работать в круглосуточном режиме и вводить дополнительные рейсы.

На почте отметили, что половина новогодних посылок приходится на заказы с торговых интернет-площадок. По словам руководителя челябинского филиала «Почты России» Владимира Образцова, декабрь и январь — это месяцы пиковых нагрузок, когда люди делают особенно много покупок в интернете.

«В конце года мы ввели дополнительные рейсы, чтобы чаще забирать почту из крупных отделений. Это помогло справиться с растущими объемами», — отметил Владимир Образцов.

Магистральный сортировочный центр Челябинска в новогодние каникулы работал в режиме 24/7. Развозом корреспонденции ежедневно занимались около 300 машин. Почтовые отделения были открыты все праздники, за исключением 1, 2 и 7 января. Жителей региона обслуживали более 1000 операторов.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о работе южноуральских почтальонов во время аномальных морозов.