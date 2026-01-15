В нескольких поселках Челябинской области отменили крещенские купели на водоемах

Одной из причин власти называют снижение числа желающих окунуться в прорубь зимой

В преддверии праздника Крещения Господня в некоторых территориях Челябинской области приняли решение не организовывать купели на водоемах.

В Уйском муниципальном округе на совещании администрации решили в этом году не обустраивать прорубь для массового купания. Власти пояснили, что желающих окунуться в последние годы было немного. При этом традицию набора освященной воды сохранят: 18 января в 18:00 на плотине реки Уй расчистят площадку, прорубят и освятят крест, установят освещение. Также в местном храме пройдет праздничное богослужение.

Похожая ситуация сложилась в Верхнем Уфалее, где купель не делают уже второй год подряд. Как сообщили в редакции местной газеты «Уфалейский рабочий», в этом году отменили и освящение воды в физкультурно-оздоровительном комплексе.

В Челябинске много лет подряд готовят пять купелей на традиционных местах. В воскресенье, 18 января, проверим, насколько они пользуются спросом.