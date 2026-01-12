Пять купелей в Челябинске начнут работать с вечера 18 января

Толщина льда позволяет провести крещенские купания на водоемах города

В Челябинске началась подготовка к традиционным крещенским купаниям, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января. В этом году в городе вновь будет организовано пять иорданей, доложил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов мэру Алексею Лошкину.

Купели оборудуют на Первом озере в районе пляжа «Восточный берег», а также на озере Смолино около пляжа «Солнечный берег» и гостиничного комплекса «Смолино-Парк». Еще две купели будут расположены на Шершневском водохранилище в районе пляжа «Каспийский берег» и на улице Красных Казаков в поселке Сосновка.

Работа всех купелей планируется с 17:00 18 января до 16:00 19 января.

«Несмотря на то что все места для купания известны, тем не менее информацию нужно довести», — отметил Алексей Лошкин.

В ГУ МЧС Челябинской области сейчас обновляют список купелей по региону. Информацию о нем опубликуем чуть позже.