В нацпарке «Зюраткуль» появится лодочная станция

В зоне отдыха откроют кафе с панорамными окнами и беседки с зонами барбекю

В национальном парке «Зюраткуль» идет подготовка к летнему туристическому сезону. В 2022 году здесь уже заработает новая лодочная станция с прокатом, откроют кафе, беседки с барбекю-зонами и теплые туалеты. Основные работы по обновлению пространства проведены еще в 2021 году, чтобы уже в начале предстоящего лета предоставить туристам больше комфорта и развлечений, пояснили в пресс-службе нацпарка.

На тропах национального парка обновят информационные стенды и баннеры, установят новые теплые туалеты. На тропе «Малая медвежья» начнет работу новый визит-центр для туристов и откроется кафе с панорамными окнами.

На новой лодочной станции будут предлагать 14 двухместных лодок, установлены понтоны, построено помещение для хранения лодок. Также на берегу оборудуют территорию с шестью закрытыми беседками с барбекю-зонами.

В национальном парке отметили, что основная часть работы была проведена еще в 2021 году.

Напомним, с 1 марта в нацпарке «Зюраткуль» поднимут плату за въезд на территорию.