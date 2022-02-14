С 1 марта подорожает входной билет в нацпарк «Зюраткуль»

Стоимость «проходки» составит 200 рублей

С 1 марта 2022 года размер платы за посещение национального парка «Зюраткуль» составит 200 рублей с человека. Теперь по всей России за посещение охраняемых природных территорий федерального значения размер платы составит не менее 1% от величины прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе нацпарка.

С 6 по 28 февраля входной билет временно будет стоить 150 рублей с человека. Отметим, цены на вход не повышались с 2016 года и составляли 100 рублей с человека.

«Сейчас жители Саткинского района смогут проехать в национальный парк по льготной цене за билет по 50 рублей, необходимо будет только предоставить подтверждающие документы. Для жителей поселка Зюраткуль, Магнитский и Сибирка, села Тюлюк и поселка Меседа посещение национального парка бесплатно, а также для их близких родственников», — сообщили в пресс-службе НП «Зюраткуль».

С 1 марта въезд в парк для жителей всего Саткинского района будет бесплатным.