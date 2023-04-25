В нацпарке «Зигальга» раньше срока зацвел прострел

Обычно цветки этого растения появляются в начале мая

На полянах национального парка «Зигальга» в Челябинской области появился прострел — красивое и редкое растение, занесенное в Красную книгу региона. Как сообщили представители нацпарка в телегам-канале Зигальги, нежные и будто спящие фиолетовые колокольчики зацвели намного раньше обычного срока.

Другие названия прострела — сонник, сон-дрема, сон-трава и даже сон-зелье. Назвали его так за поникшие цветки. А еще у него красивые ажурные листья, которые появляются уже после того, как прострел отцветет.

Кстати, прострелом цветок называют потому, что, согласно одной из легенд, архангел метнул стрелу, чтобы разделаться с нечистью, а прошла она через сон-траву. Поэтому и листья у растения ажурные.

Поскольку сон-трава — редкое растение, сотрудники нацпарка призывают туристов уносить с собой фотографии этого вестника весны, а не букеты.

В прошлом году в заповеднике «Аркаим» прострел заметили в октябре. Тогда сотрудники заповедника объяснили, в связи с чем растение зацвело в разгар осени.

В этом году в нацпарке «Таганай» рекордно рано зацвели подснежники — их заметили в конце марта. А еще там рекордно рано проснулись бабочки и осы.