В нацпарке «Таганай» создали аллею с информацией о достопримечательностях Урала

Туристам предлагают выбрать новые маршруты для путешествий

В Центральной усадьбе национального парка «Таганай» появилась аллея с информационными стендами о заповедных территориях Урала. Сведения о тропах, достопримечательностях и логистике помогут туристам выбрать маршрут для следующего путешествия. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«В „Заповедной алее“ представлены 14 федеральных особо охраняемых природных территорий (государственные природные заповедники и национальные парки), которые расположены в Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, Республиках Башкортостан и Коми и Пермском крае», — рассказала директор НП «Таганай» Эльвина Новоселова.

Эти маршруты можно преодолеть пешком или на велосипеде, лодке или автомобиле.

На стендах представлены пещеры, горные вершины, степи, реки, озера Урала. Маршрут смогут выбрать как подготовленные путешественники, так и начинающие туристы.

Напомним, накануне сотрудники нацпарка сообщили, что на Дальнем Таганае выпал небольшой снег. Температура воздуха понизилась почти до минусовой.