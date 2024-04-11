В нацпарке Челябинской области проснулись гадюки

Змея вышла из спячки на Зигальге

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области проснулись гадюки. Одну из них сфотографировали сотрудники парка.



«В отличие от других змей, гадюки обыкновенные холод переносят нормально. Так что эту недавно вышедшую из спячки обитательницу Зигальги соседство со снегом вовсе не смущает. И, скорее всего, она направляется к привычному месту обитания», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Змеи в поисках места для зимовки могут удаляться от своих нор на 4—5 километров. В остальное же время они не отползают от своего «дома» дальше 100 метров.

«Гадюки ядовиты, но не агрессивны. И если уж бросаются на человека, то только защищаясь. Потому лучше их не трогать и не пытаться взять в руки. А позволить уползти по своим гадючьим делам», — посоветовали в пресс-службе.

Напомним, в Челябинской области также проснулись клещи. К 8 апреля количество пострадавших от укусов членистоногих достигло 54 человек.

