В национальном парке «Зигальга» заметили первые грибы

Традиционно строчки появились раньше всех

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области можно открывать грибной сезон. Здесь проклюнулись первые грибы — строчки. Селиться эти похожие на мозг грибы любят в березовых рощах, смешанных лесах и на опушках, сообщили представители нацпарка в телеграм-канале Зигальги.

Нередко строчки путают со сморчками. Однако грибы сильно отличаются друг от друга. Например, у строчка шляпка шапочкой и напоминает грецкий орех, а у сморчка она конусовидная. Разнится и окрас шляпки грибов: у сморчков она желтая или серо-коричневая, а у строчков цвет варьируется от темно-коричневого до красноватого.

А еще у грибов отличаются ножки: у строчков она, в отличие от сморчков, плотная и коренастая.

Напомним, в конце апреля в нацпарке «Зигальга» заметили прострел — растение, занесенное к Красную книгу региона. В этом году оно зацвело раньше срока.