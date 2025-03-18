В Нагайбакском районе уровень воды в реке Гумбейке стабилизировался

Местные жители отказались от размещения в ПВР

Уровень воды в реке Гумбейке в Нагайбакском районе, резко поднявшийся минувшей ночью, стабилизировался к утру, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В поселке Остроленском на улице Набережной подтопило 36 приусадебных участков. Проведено оповещение населения, граждане от эвакуации и размещения в ПВР отказались»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, минувшей ночью паводковая ситуация в районе усложнилась. В Остроленский выезжал глава района Егор Тимофеев. Он поручил открыть пункты временного размещения людей в Остроленском, Переселенческом и Фершампенуазе.

В ГУ МЧС России по региону добавили, что в зоне подтопления задействованы спасатели МЧС, поисково-спасательной службы и другие. На место также отправилась рабочая группа главного управления с беспилотниками.