В Нагайбакском районе начали открывать пункты временного размещения людей из‑за паводка

Ситуация усложнилась

В ночь на 18 марта из-за обильного таяния снега и начавшегося дождя уровень воды в реках и на пруду поднялся. В поселке Остроленском начало подтапливать дома, расположенные на крайних улицах, в поселке Южном зафиксировано несколько переливов через дорогу до Знаменки. Глава района Егор Тимофеев поручил открыть в Остроленском, Переселенческом и Фершампенуазе пункты временного размещения людей, сообщили в пресс-службе администрации Нагайбакского района.

Ночью Егор Тимофеев выехал в поселок Остроленский вместе с начальником пожарной части Фершампенуаза Евгением Григорьевым. Главам Кассельского, Переселенческого и Фершампенуаза глава района поручил немедленно проверить места возможного подтопления и уточнить динамику подъема воды.

«В Переселенке движение воды сильное, пока перелива через трассу нет. Закопанную трубу не размыло, вода в поселок не поступает»,— сообщила глава поселения Анна Гросс.

В Кассельском под мостом начал образовываться затор, ситуация находится на контроле. В пруду Хрустальном около поселка Южного уровень воды поднялся на 20 сантиметров. Через дорогу Южный — Знаменка начались переливы. На участке дежурят дорожники.

Ранее губернатор Алексей Текслер поручил главам районов оперативно реагировать на подтопления и держать связь с жителями.