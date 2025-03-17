Губернатор Челябинской области поручил главам муниципалитетов активизировать работу в местах подтоплений. О текущей ситуации с паводками глава региона написал в своем телеграм-канале.
Особое внимание направлено на южные районы области: Нагайбакский, Агаповский, Брединский, Варненский, Троицкий и сам Троицк. Контролируют ситуацию также в западной части региона и Сосновском районе.
«Главам поручил активизировать работу на проблемных участках, своевременно реагировать и держать связь с жителями. И отмечу, что системно занимаемся модернизацией гидротехнических сооружений», — сообщил губернатор.
Для постоянного мониторинга на Южном Урале работают 15 стационарных гидрологических постов и 20 временных постов наблюдения. Оперативная информация поступает в МЧС четыре раза в сутки.