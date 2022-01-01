В начале года в Челябинской области потеплеет до −2 градусов

Синоптики обещают южноуральцам короткую оттепель

Трескучие морозы уже отступили, и синоптики обещают южноуральцам несколько теплых дней. Какой будет погода 1, 2 и 3 января, рассказали в Челябинском гидрометцентре.

Ночь на 1 января была довольно морозной: кое-где по региону столбик термометра опускался до −22...-26 градусов. Но уже днем на Южном Урале значительно потеплеет. В самом Челябинске будет −7...-9 градусов, ветер еле заметный и небольшой снег. По области на пару градусов холоднее.

Ночь на 2 января гораздо теплее: до −7...-9 градусов. А уже днем потеплеет до −1...-2. Также возможен небольшой снег при относительно небольшом ветре.

Такая же погода сохранится и 3 января.

А уже с 4 числа синоптики обещают похолодание до −21 градуса ночью и −14 градусов днем.

Между тем 2021 год вошел в пятерку самых теплых лет на Южном Урале. Синоптики полагают, что это говорит о потеплении климата.