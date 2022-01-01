2021 год вошел в пятерку самых теплых лет на Южном Урале

Синоптики полагают, что это говорит о потеплении климата

По оценкам экспертов, 2021 год вошел в пятерку самых теплых лет за всю историю наблюдения за погодой на Южном Урале. Об этом рассказала главный синоптик Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

«Прошедший год еще раз показал тенденцию на потепление климата. Например, в Челябинске повторяемость теплых месяцев со среднемесячной температурой более 15℃ в текущем столетии увеличилась с 2% до 19%. А повторяемость теплых месяцев со среднесуточной температурой более 20º увеличилась с 7% до 24%», — говорит Ячменева.

В 2021 году было много дней с аномально высокой температурой. Среднемесячная температура мая даже побила все рекорды. Летом неоднократно устанавливалась аномально жаркая погода с отклонением от сезонных норм на 7-12 градусов. А август по температурному режиму в текущем столетии занял почетное 3-е место — на многих метеостанциях были превышены абсолютные максимумы температуры.

«Среднегодовая температура в Челябинске за 2021 была на 1,7 градуса выше климатической нормы. В итоге год вошел в пятерку самых теплых лет за всю историю наблюдений за погодой», — добавляет синоптик.

Также синоптик отметила, что жаркая и сухая погода все чаще приводят к засухе в теплое время года. А в холодное мы не дотягиваем по нормам по осадкам.

По вероятностному прогнозу Гидрометцентра России, среднемесячная температура в Челябинске в январе ожидается выше нормы на 0,5°, количество осадков близко к норме.

Какой будет погода в ближайшие дни, рассказываем в отдельном материале.