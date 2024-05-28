В Москве 200 артистов Урала поборются за Кубок Особого сплава

Творческий турнир пройдет на выставке «Россия»

На главной уличной сцене выставки «Россия» на ВДНХ в Москве состоится творческий турнир. 4 июня 200 артистов из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов будут бороться за Кубок Особо сплава. Межрегиональный творческий турнир организуют в рамках Дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона «Пространство будущего», сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО.

«В регионах Урала и Западной Сибири живут уникальные люди, как говорится „особо сплава“. Они каждый день удивляют своими трудолюбием, усердием, талантами и мощью. Специально для турнира был создан символ — Кубок, олицетворяющий характер жителей Уральского федерального округа»,— отмечает Владимир Якушев.





Кубок Особого сплава является символом Урала и Сибири, он представляет собой сплав ресурсов, технологий, таланта и мастерства. Награду изготовили мастера из Златоуста. Перед тем, как попасть в Москву, кубок привезут во всех шесть регионов УрФО, где он посетит «места силы». В Курганской области впитает силу брони на «Курганмашзаводе», в Тюменской области окунется в энергию древнего моря на горячих источниках, в ЯНАО пересечет Полярный круг и встретится с шаманами, в Югре посетит нефтяное месторождение и заберет частичку силы недр, в Свердловской области прокатится в кабине машиниста электропоезда «Ласточка», чтобы зарядиться просторами.

Оценивать выступления участников на творческом турнире будут олимпийский чемпион по фигурному катанию и телеведущий Алексей Ягудин, народная артистка России и лауреат театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа, телеведущий, певец и актер Вячеслав Макаров.