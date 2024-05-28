На выставке «Россия» на ВДНХ пройдут дни Урало-Сибирского макрорегиона

Челябинская область представит перспективные проекты развития

На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут дни регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона. Два дня, 4 и 5 июня, представители областей будут презентовать проекты по трем тематическим линиям: «Нефтегаз», «Технологический суверенитет» и «Инфраструктура».

На пленарной сессии 4 июня участие примет полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Президент России Владимир Путин поставил задачи по реализации национальных целей развития до 2030 года. В основу презентаций субъектов Уральского федерального округа лягут перспективные проекты, которые охватывают разные отрасли экономики. Мы поговорим о силе людей, силе недр, силе пространства», — поделился Владимир Якушев.

Во второй день Урало-Сибирского региона в павильоне № 75 презентуют проекты, набравшие наибольшее количество голосов жителей в конкурсе «Россия — страна достижений». Кроме того, представят два молодежных проекта, охватывающих все субъекты УрФО: конкурс молодежного кадрового резерва «Команда Урала» и форум «Утро».