Российским школьникам назвали направления для тем итоговых сочинений

Экзамены выпускники сдадут в декабре 2021 года

Стали известны открытые направления для тем итогового сочинения, которое все выпускники напишут в декабре 2021 года. Традиционно их будет пять. Направления объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе брифинга в федеральном правительстве, сообщают в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Направления будут следующие:

«Человек путешествующий: дорога в жизни человека». Ученики смогут написать как о реальной дороге, так и о воображаемой или книжной;

«Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?». Здесь школьники порассуждают о достижениях и рисках цивилизации, надеждах и страхах, связанных с ней;

«Преступление и наказание — вечная тема». Выпускникам предстоит написать о преступлении и наказании как социальном и нравственном явлении, а также о совести и стыде, ответственности и раскаянии;

«Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня». Одиннадцатиклассники выскажутся о тексте или другом произведении, которое представляется для них личностно важным;

«Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина». Ученики порассуждают о социальных пороках и общественной справедливости, поиске путей совершенствования общества и государства.

«В 2021 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (10 декабря) и Федора Михайловича Достоевского (11 ноября), с произведениями которых связаны направления тем сочинения в этом году», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сами темы ученики узнают перед началом сочинения.

Напомним, новый учебный год начнется для южноуральских школьников в очном формате.