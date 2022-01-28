В министерстве экологии возбудили дело по загрязнению реки Течи

Внутренности и части кур сбрасывались из бесхозной трубы

В Челябинской области специалисты регионального Минэкологии проверили информацию о загрязнении реки Течи. Ранее жители поселка Муслюмово показали, как из трубы в реку бежит мутная зловонная жидкость с останками птиц. Жители говорили, что источником загрязнения стала местная птицефабрика, собственник трубы устанавливается. В ведомстве возбудили дело по итогам рейда, сообщила пресс-служба министерства экологии области.

Напомним, жители Муслюмово отправили в редакцию информагентства «Первое областное» видео, в котором показали, как внутренности, лапки, перья и головы кур сливаются в реку Муслюмово через трубу. На место выехали специалисты государственного экологического надзора.

«Сегодня специалисты регионального государственного экологического надзора министерства экологии Челябинской области выехали в село Муслюмово на место несанкционированного сброса воды в реку Теча, в которой были обнаружены остатки птиц. Факт сброса подтвердился. По итогам рейда для установления виновных лиц возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, в рамках которого предусмотрены штрафы: для юридических лиц — от 150 до 300 тысяч рублей; должностных лиц — от 50 до 80 тысяч рублей; физических лиц — от 1500 до 2500 рублей», — сообщили по итогам выезда в министерстве.

Пока устанавливаются собственники трубы, которая, по всей видимости, считается бесхозной. ИА «Первое областное» будет следить за развитием событий.