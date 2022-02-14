В Минэкологии призвали южноуральцев помочь в спасении рыбы

Местные власти и арендаторы не справляются с массовым замором

Нынешней зимой кислородное голодание рыбы началось раньше обычного. Традиционно бороться с замором на Южном Урале начинают в феврале — начале марта, когда водоемы еще скованы толстым слоем льда и рыбам не хватает кислорода. Аэрация на водоемах ложится на плечи арендаторов и местных властей, но в полномочия последних эта работа не входит. Эксперты министерства Челябинской области уточняют, что спасти жителей водоемов и экосистему могут добровольцы. Достаточно лишь сверлить лунки, вставляя в них сухой камыш, делать проруби, устанавливать, где это возможно, компрессоры.

Заморы рыб все чаще встречаются в водоемах области. Рыбаки рассказывали о кислородном голодании в водоемах Варненского района, в Кыштыме.

«Ранее искусственной аэрацией занимались общества охотников и рыболовов. Сейчас это делается только на арендованных озерах. Поэтому организация подобной работы ложится, по большей части, на администрации муниципалитетов, хотя это и не входит в их полномочия. В сложившейся ситуации только таким образом — с привлечением неравнодушных граждан, специалистов местных предприятий и волонтеров — можно организовать предотвращение замора рыбы», — поясняет начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

Министерство экологии Челябинской области призывает всех южноуральцев помочь предотвратить гибель рыбы от недостатка кислорода. Это может сделать каждый гражданин, обратившись в местную администрацию, или сделать аэрацию ближайшего водоема лунками.