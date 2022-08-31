«Детский сад будет двухэтажным, в здании разместят изолированные группы, актовый и спортивный залы, комнаты для занятий, кабинет логопеда, медицинский и пищевой блоки, а также хозяйственные и вспомогательные помещения», — добавляют в пресс-службе.
Строительство обойдется в 139,1 миллиона рублей. Работы начнут с расчистки площадки от зеленой поросли. На месте будущей стройки также снесут 29 тополей и берез, треть из которых уже усыхают. Вместо этих деревьев в будущем высадят новые на территории Центрального района.
Всего к концу 2023 года в Челябинске построят три детских сада в микрорайонах Парковом и Парковом-2. Два из них будут на 120 мест, третий сможет принять 150 малышей.