В микрорайоне Парковом‑2 построят детский сад на 120 мест

Уже на этой неделе рабочие займутся расчисткой площадки

Компания «Строймеханизация» приступает к строительству детского сада на 120 мест в микрорайоне Парковом-2. Новое учреждение появится до конца ноября 2023 года на улице Татищева за зданием промышленной группы «Метран». Об этом в среду, 31 августа, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«Детский сад будет двухэтажным, в здании разместят изолированные группы, актовый и спортивный залы, комнаты для занятий, кабинет логопеда, медицинский и пищевой блоки, а также хозяйственные и вспомогательные помещения»,

— добавляют в пресс-службе.